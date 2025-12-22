Buscan combatir sobrepoblación de mascotas ante altas tasas de animales sin castrar

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) alertó sobre las altas tasas de mascotas sin castrar en Costa Rica y anunció medidas para combatir la sobrepoblación de perros y gatos, promoviendo la tenencia responsable.

La institución insiste en que el nuevo reglamento para criaderos contribuiría a que más personas opten por la castración de sus mascotas y eviten utilizarlas como un negocio, lo que ayudaría a reducir la reproducción descontrolada.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 62,2 % de los hogares costarricenses tienen al menos un perro o un gato como mascota. Sin embargo, solo el 53,3 % de los perros en el país están castrados, lo que refleja la magnitud del desafío.

El MAG reiteró que estas acciones buscan garantizar el bienestar animal y fomentar prácticas responsables que permitan mejorar la convivencia entre las familias y sus mascotas.