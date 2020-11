Buscan a hombre que intentó abusar de joven en La Lima

El sujeto que se observa en el video adjunto es el sospechoso de interceptar e intentar abusar sexualmente de una joven en plena vía pública.

La acción habría ocurrido en el sector de La Lima, Cartago, cerca del restaurante Pez Dorado, lugar donde meses atrás se presentó otro hecho similar.

La supuesta víctima contó lo ocurrido en su perfil de Facebook. Aseguró que lo hace para evitar que más mujeres pasen por lo mismo.

Relató que, luego de bajarse del autobús, se topó con el sujeto. Según detalló, el hombre primero le tocó sus partes íntimas y, como ella intentó defenderse, el sujeto le respondió y forcejearon.

"Obvio no me iba a dejar, yo gritaba ¡ayuda! Y él me decía cállese o le va a ir peor. El bolso se reventó, el tipo me agarró por la espalda, me alzó y con la otra mano me intentaba ahorcar”, cuenta la víctima.

En la información que da la joven, cuenta cómo el sujeto la lanzó a un charral y le intentó quitar la blusa para abusar sexualmente de ella.

"Yo nunca perdí la lucha, gritaba aún cuando él me amenazaba, al rato pasó un vehículo y se bajó un señor, el tipo al ver que venía me golpeó en la cara y salió corriendo por el sector de Los Diques", narró la joven.

En su perfil de Facebook, la mujer publicó fotografías (ver video adjunto) que muestran las heridas que tiene tras el enfrentamiento.

Si usted lo ha visto o lo conoce, puede brindar información confidencial al 800-8000-645 del OIJ.