¿Busca Trabajo? Dekra necesita mecánicos para varias de sus estaciones

La empresa Dekra necesita mecánicos para el puesto de inspector (A) o junior, para reforzar la atención de usuarios en varias de sus estaciones.



Para ello, organizará dos ferias de empleo presenciales en Heredia, este martes 21 de abril; y en San Carlos, el 28 de este mes. Ambas en un horario de 8:30 a.m. a 12:30 mediodía.



La feria de empleo de Heredia tendrá lugar en las instalaciones de Dekra en Barreal. En ella se busca reclutar a personal para las estaciones de Santo Domingo de Heredia, Alajuelita, Cartago y Alajuela.



En el caso de San Carlos, el evento se realizará en la estación de Dekra, ubicada en La Marina. En esta actividad se seleccionarán colaboradores para la Zona Norte.



Las personas interesadas en aplicar deben llevar currículum, original y copia del título en mecánica, y copia de la cédula por ambos lados.



Es importante que los candidatos tengan disposición de trasladarse temporalmente a otras estaciones del país cuando sea requerido.

