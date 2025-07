Bryan Oviedo quiere una nueva oportunidad: "De momento no pienso en el retiro"

El futbolista Bryan Oviedo salió de Alajuelense en este mercado. Aún busca su mejor opción para continuar con su carrera a los 35 años.

El mundialista de Rusia 2018 y Qatar 2022 está en búsqueda de la opción perfecta para continuar con su carrera deportiva.

Oviedo conversó con Teletica.com sobre su actualidad, su salida de Alajuelense, su relación con Saprissa y qué sigue en su trayectoria.

—¿Cómo ha estado usted, en qué anda, y si nos actualiza sobre su situación en el fútbol?

Lo importante es mantenerme trabajando y entrenando para estar atento a una opción que pueda ser buena para mí y mi familia, entonces sí, me gustaría seguir jugando, pero estoy tomando algún tiempo para tomar una buena opción que sea para el bien de todos nosotros.

—¿Hay opciones en Costa Rica o también afuera?

Hay algunas en Costa Rica y otras afuera, pero como te menciono, sí quiero esperar a ver una opción que pueda ser mejor para mi familia. No quiero alejarme de ellos, creo que en este momento de mi vida, de mis hijos y mi esposa, es muy importante que estemos juntos, entonces es donde tengo que esperar y ver cuál acción nos puede funcionar para todos como familia.

—Después de lo que fue su última participación en Alajuelense, ¿con qué sabor de boca se fue de esa experiencia?

Bueno, fue bastante duro, obviamente yo quería quedar campeón con Alajuelense, fueron dos torneos en los cuales tratamos, luchamos bastante y estuvimos muy cerca, aunque logramos otros objetivos, desgraciadamente no se nos dio el titulo que queríamos, que era quedar campeón nacional. Como persona, estoy muy agradecido con todos, con Alajuelense, con los aficionados, con Joseph y todos los que trabajan alrededor de la institución, porque simplemente me trataron muy bien, me cuidaron y eso siempre lo voy a llevar en mi corazón.

—Brian, con usted creo que fue el último jugador que pasó eso de que generó mucha expectativa en la Liga por lo que había acontecido anteriormente, que habías entrenado con Saprissa, después se fue a la MLS, después regresa y no regresa con el Saprissa, ¿cree que en el fútbol existen muchos sentimentalismos y al final es una profesión igual que cualquier otra?

Tanto Saprissa como la Liga son especiales, los llevo en mi corazón, tengo muchos amigos que me han apoyado y creo que al final el fútbol es un deporte de uno que une a las familias, se ve en todo el mundo, por ejemplo cuando jugué en Inglaterra, lo viví en Everton, las personas lo que hacían era disfrutar y valorar el fútbol de una forma bonita, creo que eso así se debería ver, aunque haya siempre esas rivalidades, pero de una forma sana, sin conflictos.

—¿Usted ahorita está entrenando, se mantiene activo?

Sí, bueno, ahorita estoy entrenando, estoy trabajando solo y bueno, espero pronto si sea la oportunidad poder buscar un equipo para poder entrenar y poder prepararme mejor físicamente y estar preparado para este torneo, para los que vienen.

—Para nadie es un secreto que San Carlos es cercano a usted... ¿Existe esa oportunidad o también por lo que había pasado en su momento, que usted estuvo cerca de firmar, pero terminó en la Liga, esa puerta está cerrada?

No, es una de las opciones que estamos valorando, creo que siempre tuve la ilusión y mi sueño de niño de jugar ahí, ahorita, como te mencionaba, tengo que ver la mejor opción con mi propia familia, y si fuera San Carlos, tendría que irme para allá y tendríamos que ver cómo se hace toda la logística de familia, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, ahorita estoy tranquilo, estoy con otros proyectos, tratando de que esté de la mejor forma posible y esperando un poco sobre cuándo se cierre el mercado y todo eso, para ver qué opción se da.

—¿Usted está en el Valle Central?

Sí, nosotros vivimos en Alajuela, entonces por ahí es lo que te mencionaba, a veces buscar un equipo de afuera acá en el Valle Central es complicado porque tendría que ver con mi familia, y creo que ahorita para mí lo principal es mi familia, entonces son cosas que tenemos que valorar juntos.

—Con el Saprissa, ese puente tampoco está dinamitado, está en el Valle Central, usted también tiene un pasado ahí, o esa opción sí que la ve más lejana?

Sí, bueno con Saprissa creo que sí lo veo más lejano, no tanto por la situación que me vine a Alajuelense, por eso no, pero más que todo por el tema del Saprissa, en este momento están con otros proyectos, están con otras mentalidades, digamos, en el sentido de jugadores, y sí, aunque tengo muchos amigos ahí, creo que por el momento sí lo veo muy complicado volver al Deportivo Saprissa.

—¿Cómo está buscando la opción, tiene representante o lo está manejando individualmente?

Bueno, estoy manejándolo más por mi cuenta, aunque no, tampoco he buscado mucho, estoy buscando tranquilo. Ya afuera en Estados Unidos y México, que son otras opciones, eso sí lo maneja un representante que es un amigo.

—¿Con 35 años, ya no es como antes que los futbolistas se retiraban más jóvenes, por su experiencia y lo que ha vivido, usted no ve cercano ese retiro?

De momento no pienso en el retiro, creo que si me encuentro una oportunidad podría aportar mucho con la experiencia, físicamente me siento muy bien y eso creo que podría ayudar al equipo que llegue, pero también uno no es que piense en el retiro, pero ya sabe que es algo que se avecina y por eso es importante tener otros proyectos que me ayuden a estar listo para cuando llegue ese momento.