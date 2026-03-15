"Bruja" atrajo todas las miradas durante inauguración de nueva estación de bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica inauguró la nueva estación en Escazú este sábado con una inusual invitada que se robó todas las miradas entre los presentes.



Sobre la undidad plataforma, "una bruja" se coló en la celebración y atrajo la atención de quienes participaron en el evento. Este personaje es característico del cantón josefino, el cual a lo largo de la historia ha dado origen a múltiples leyendas relacionadas a esta artífice de la magia.

La nueva sede corresponde a la estación número 77 de la institución y operará con la clave 1-13. Durante la inauguración, el director general de Bomberos, Héctor Chávez, destacó que esta apertura representa un paso importante para reforzar la seguridad de la comunidad y agradeció el apoyo brindado por la Municipalidad de Escazú para contar con una instalación temporal mientras se construye el edificio definitivo.

Chávez además resaltó que la estación arranca operaciones con una integración entre bomberos voluntarios de la comunidad y personal asalariado. Según confirmó la oficina de comunicación de la institución a Teletica.com, son aproximadamente 22 bomberos entre asalariados y voluntarios.

Bomberos asalariados y voluntarios que integran la nueva estación de Escazú.

Por su parte, Alexander Núñez, jefe de la nueva estación, celebró la apertura de una sede que, según dijo, ha sido un anhelo para muchas personas en el cantón. Añadió que el objetivo será mantener la continuidad institucional en áreas clave como el servicio de atención y la prevención, junto a un equipo de trabajo comprometido.

La inauguración contó con la participación de unidades de otras sedes josefinas así como miembro veteranos del Benemérito Cuerpo. Un pasacalles, con mascarada y cimarrona, acompañó el desfile del personal de la nueva estación por las calles del centro del cantón.

Incluso una banda rítmica entonaba sus melodias en medio del sonido de la sirena de los camiones de bomberos, sonido característico que atrajo a decenas de personas y llamó la atención de quienes estaban cerca del lugar de la ceremonia.



A partir de este 15 de marzo, la estación ya quedó en funcionamiento para atender a los vecinos de Escazú.

