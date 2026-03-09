Nacional
Boyeros desfilaron este domingo en Escazú
Actividad busca rescatar la herencia de los campesinos y la importancia de las labores rurales.
Como ya es tradición, este domingo se llevó a cabo una nueva edición del Día Nacional del Boyero, celebrado en las principales calles del cantón de Escazú.
La actividad resalta la herencia de los campesinos y la importancia de destacar las labores rurales.
Esta colorida tradición fue disfrutada por cientos de personas que llegaron a presenciar el desfile de carretas (ver video adjunto)