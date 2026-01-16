Borja Vilaseca llega por primera vez a Costa Rica con ‘Mentes Expertas’

El nuevo año inicia con uno de los eventos más esperados en materia de desarrollo personal y liderazgo consciente: el reconocido escritor y conferencista internacional Borja Vilaseca visitará Costa Rica por primera vez para presentar su conferencia en el ciclo Mentes Expertas.

La cita será el 16 de marzo a las 7 p. m. en el CIC ANDE, en Belén, donde la organización espera la asistencia de más de 2.200 personas.

El encuentro busca provocar una reflexión profunda, cuestionar paradigmas y generar un cambio de mentalidad tanto en el ámbito personal como profesional.

La conferencia abordará temas como el autoconocimiento, el Eneagrama de la personalidad, la inteligencia emocional, el liderazgo consciente, la reinvención profesional y la transformación organizacional desde una perspectiva más humana y alineada con valores.

Vilaseca, nacido en Barcelona, es considerado uno de los mayores expertos en Eneagrama a nivel mundial. Ha impartido más de 300 cursos presenciales y online para más de 75.000 personas en distintos países, consolidándose como referente en autoconocimiento, desarrollo espiritual y reinvención profesional. Su mensaje ha impactado a más de cinco millones de personas a través de sus redes sociales.

Además de su faceta como conferencista, es fundador de proyectos educativos como Utópika Labs, Kuestiona, La Akademia y Terra, iniciativas que buscan transformar la educación y promover el liderazgo consciente en jóvenes y adultos.

Las entradas para el evento ya están disponibles en Eticket, con precios que van desde ₡34.800 hasta ₡73.900, en localidades VIP, primer piso y segundo piso.

La representante de Mentes Expertas en Costa Rica, Karina Fischel, mentora en desarrollo personal y especialista en neurociencia aplicada al bienestar, destacó que este encuentro busca impulsar espacios de reflexión y transformación profunda, integrando ciencia, emociones y propósito.