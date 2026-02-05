Bono de Vivienda 2026: Guía básica para familias que buscan apoyo para casa propia

El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) anunció una meta ambiciosa para este 2026: la entrega de 14.000 bonos familiares de vivienda. Con un presupuesto histórico de ₡186.000 millones, las autoridades buscan superar las cifras del año anterior y facilitar soluciones habitacionales que van desde la compra de lote y construcción hasta la reparación de viviendas existentes. Este beneficio no es un préstamo, sino un subsidio o donación solidaria del Estado que no requiere devolución.

Para acceder a este beneficio, el primer paso es comprender que existen dos modalidades principales. El Bono Ordinario está diseñado para núcleos familiares con ingresos de hasta ₡1.940.076, lo que representa una oportunidad de oro para la clase media que busca completar la prima de un préstamo o reducir su cuota mensual. Por otro lado, el Bono de Extrema Necesidad (Artículo 59) se dirige a familias con ingresos menores a ₡485.000, priorizando a jefas de hogar, personas con discapacidad, adultos mayores y poblaciones indígenas.

Los requisitos fundamentales para postularse incluyen formar parte de un núcleo familiar (que puede ser desde parejas con hijos hasta tíos y sobrinos), no haber recibido un bono anteriormente y cumplir con los topes de ingresos establecidos. Además, es indispensable no tener casa propia, a menos que el subsidio se solicite bajo la modalidad de RAM (Reparación, Ampliación, Mejoras o Terminación), destinada a mejorar viviendas que ya pertenecen a la familia pero presentan deficiencias.

Bono de vivienda: 2026

​Un error común entre los interesados es acudir directamente a las oficinas del Banhvi. Sin embargo, el trámite debe realizarse obligatoriamente en cualquiera de las 23 entidades autorizadas, que incluyen bancos públicos, mutuales, cooperativas y asociaciones solidaristas. Son estas instituciones las encargadas de recibir la documentación —como copias de cédula, planos visados y certificaciones de ingresos— y gestionar el estudio socioeconómico necesario para la aprobación del subsidio.

En cuanto a los tiempos de respuesta, el gerente del Banhvi, Wálter Muñoz, indicó que un trámite de bono ordinario suele tardar aproximadamente tres meses, mientras que los casos de extrema necesidad pueden extenderse hasta los seis meses debido a la rigurosidad de los estudios de trabajo social. La recomendación para este 2026 es clara: los interesados deben verificar la lista de entidades autorizadas en el sitio web oficial banhvi.fi.cr y presentarse cuanto antes para asegurar un espacio dentro del cupo anual de 14.000 beneficiarios.

Repase el programa completo en el siguiente video:

