Bondadosa y entregada a su labor, así recuerdan a orientadora fallecida tras contagio

Pamela García Villalobos, orientadora del Liceo de Costa Rica y quien falleció tras contagiarse de COVID-19, es recordada como una persona “sumamente bondadosa".

Así lo aseguró un primo hermano, quien solicitó no publicar su nombre.



El pariente describió a Pamela como una profesional "serena, tranquila, generosa, amable, profesional, súper amable, con una vocación increíble, entregada sus estudiantes y a sus compañeros”.

Su primo, quien conversó con Teletica.com, indicó que la orientadora se contagió de COVID-19 en el lugar donde laboraba, el Liceo de Costa Rica.

Pamela, de 38 años, era soltera y no tenía hijos. Era muy entregada a su mamá y a su familia.

"Hoy se refleja a Pamela como una más en la estadística, pero nosotros como familia sentimos dolor al ver cómo perdemos un ser amando, quien era lo más bondadoso que teníamos en nuestra familia. No hay responsabilidad en este Gobierno ni en el Ministerio de Educación (MEP). Pamela se nos fue muy rápido por esta pandemia, que no es culpa de las autoridades, pero sí es culpa del manejo que se está brindando y para ello no estoy para nada de acuerdo”, dijo.