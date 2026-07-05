Bomberos regresan a Costa Rica tras culminar misión de rescate en Venezuela

Los integrantes de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica regresaron este domingo al país luego de concluir su misión humanitaria en Venezuela, donde colaboraron en las labores de rescate tras los terremotos que afectaron esa nación.

El vuelo que transportaba a los rescatistas aterrizó alrededor de la 1:40 p. m. en la Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El grupo USAR viajó el pasado 27 de junio.

El director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, confirmó a Teletica.com que el regreso obedeció a una decisión del Gobierno de Venezuela, en apego a un protocolo previamente establecido para este tipo de emergencias internacionales. Agregó que este domingo también abandonaron territorio venezolano otras delegaciones de rescate provenientes de distintos países.

A su llegada, los bomberos fueron recibidos por un grupo de ciudadanos venezolanos que los esperaba a las afueras del aeropuerto con banderas, aplausos y mensajes de agradecimiento por la labor realizada desde el pasado 27 de junio.

Familias venezolanas recibieron a los bomberos a su salida del Juan Santamaría

Los asistentes compartieron algunos minutos con los rescatistas y les entregaron banderas venezolanas antes de que el equipo se trasladara a la Estación Metropolitana Norte, donde posteriormente se reencontraría con sus familiares.

Durante su misión, la unidad USAR trabajó entre escombros y estructuras colapsadas en las zonas afectadas por los sismos. Días atrás, el grupo fue condecorado por la presidenta en ejercicio de Venezuela, Delcy Rodríguez, en reconocimiento a su labor durante la emergencia.

Donaciones partirán hacia Venezuela

Mientras los rescatistas regresaban al país, el Benemérito Cuerpo de Bomberos inició este domingo el traslado de las donaciones recolectadas durante la campaña humanitaria impulsada por el Gobierno de la República, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la institución.

Bomberos envia cargamento de ayuda humanitaria

Los productos, entre ellos alimentos, pañales para niños y adultos mayores y otros artículos de primera necesidad, fueron recibidos en estaciones de bomberos de todo el país y son trasladados a las instalaciones de la CNE, en Pavas, donde continuará el proceso logístico para su posterior envío a Venezuela.

Bomberos envia cargamento de ayuda humanitaria

Las autoridades agradecieron la respuesta de personas, familias, empresas y organizaciones que se sumaron a la campaña, cuyo objetivo es brindar apoyo a las familias afectadas por los terremotos.



