Bomberos instalará campamento para atender incendios forestales en Guanacaste

El Cuerpo de Bomberos instalará un campamento en Huacas de Santa Cruz para desahogar al personal que atiende tres incendios forestales de máxima categoría en Guanacaste.

La información la confirmó el director operativo de esa institución de emergencias, Luis Salas, a Telenoticias (vea video adjunto).

"Eso viene a ayudarnos un poco más, porque el desplazamiento es menor. A parte de que tendríamos un suministro más cercano. Eso viene a beneficiarnos a nosotros para menos desgaste, señaló el miembro de la Brigada Forestal de Carrillo, Franklin Quirós.



La idea es que este refugio permita evitar desplazamientos extensos y que sirva de espacio para descanso, aseo y alimentación de los apagafuegos que hacen frente a las llamas que han consumido más de 500 hectáreas de vegetación en Tempate y Tamarindo de Santa Cruz, así como en Carrillo.

Valga resaltar que la atención de incendios forestales se diferencia considerablemente a los casos en estructuras, principalmente por la disponibilidad de agua y el acceso.

"Lo que pasa es que como dice usted bien, en las partes en donde nosotros estamos trabajando no hay acceso para ningún tipo de vehículo. Tenemos que ingresar caminando, incluso en algunas partes hasta dos kilómetros para poder llegar a una parte en la que podamos anclar el fuego. Dado eso, tenemos que llevar herramienta manual nada más, como sopladoras y machetes, tal vez una bomba de espalda para poderle echar agua a algún punto que tenga, pero en realidad son sopladoras y machetes", añadió Quirós.



Los Bomberos trabajan en líneas de control con suelo mineral, en un intento de evitar que el fuego se extienda en estos sectores de Guanacaste.

A nivel nacional, se tienen 10 incendios forestales activos.