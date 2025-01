Bomberos inspecciona infraestructura del Hospital de Geriatría

El Cuerpo de Bomberos realizó una inspección del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes, en San José.

La visita del equipo de socorro tenía como objetivo verificar protocolos y riesgos de incendio, entre otros (vea video adjunto de Telenoticias).

"No hay rampas, no hay salidas de emergencia para las personas que están encamadas. Nosotros, desde julio de 2023, pusimos un amparo donde damos los elementos respectivos de que no se está atendiendo bien a los adultos mayores. Inclusive, en diciembre del año pasado pusimos pruebas adicionales para mejor resolver.

"Aquí ha venido la defensora de los Habitantes, la presidenta de la Comisión de Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa. Hicieron una inspección y verificaron que las condiciones de operación no son las más aptas para la atención de adultos mayores", reconoció la presidenta de la Junta de Salud del Blanco Cervantes, Alicia Avendaño.