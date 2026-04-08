Bomberos capturan serpiente de casi 3 metros en Siquirres

Una serpiente de aproximadamente tres metros de largo fue capturada muy cerca de una vivienda en Siquirres, Caribe costarricense. El operativo quedó registrado en video y muestra paso a paso cómo se realizó la intervención.

Los propietarios del inmueble alertaron a las autoridades, y al sitio se desplazaron dos bomberos recién egresados de la Academia Nacional de Bomberos, quienes próximamente estarán destacados en la nueva estación de Tortuguero. Katherine y Johan aplicaron todos los protocolos de seguridad para lograr la captura de la especie, identificada como una Becker o boa común.

El procedimiento se realizó con cautela y concluyó exitosamente, evitando riesgos para los vecinos de la zona.

El Cuerpo de Bomberos informó que la presencia de serpientes en áreas residenciales es cada vez más frecuente. En 2022 atendieron 5.989 incidentes con serpientes; en 2023 fueron 6.581; en 2024 la cifra ascendió a 6.667; en 2025 se registraron 7.053 casos y, en lo que va de 2026, ya contabilizan 1.476.

Expertos señalan que uno de los principales factores que provoca el desplazamiento de serpientes hacia zonas habitadas son las lluvias, que alteran sus hábitats naturales.