Bomberos atienden incendio en Colegio de Pococí

El Cuerpo de Bomberos atiende la noche de este jueves un incendio en las instalaciones del Colegio de San Antonio, ubicado en El Humo de Roxana, Pococí.

De acuerdo con el reporte preliminar, las llamas afectan una estructura de aproximadamente 600 metros cuadrados. El fuego se concentra en cerca del 40% de una de las aulas, mientras los equipos de emergencia trabajan para evitar que se extienda al resto del centro educativo.

Para atender la emergencia fueron despachadas cuatro unidades de Bomberos, cuyos efectivos realizan labores de control y confinamiento del incendio.

Por el momento, las autoridades no han reportado personas afectadas ni lesionadas a causa del siniestro.

Asimismo, las causas que originaron el fuego permanecen bajo investigación y serán determinadas una vez que la emergencia se encuentre bajo control.



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