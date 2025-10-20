¡Bomberos al rescate! Vea cómo salvaron a gatito en peligro a 12 metros de altura

El Cuerpo de Bomberos rescató, este lunes, a un gatito que estaba en peligro tras escalar a un árbol de 12 metros de altura (ver videos adjuntos).

La emergencia se presentó en las cercanías del Hospital Nacional de Niños, en San José, sitio al que acudieron varias unidades, incluida la plataforma.

Según Jeffry Aguilar, jefe de la Estación Metropolitana Sur, una vecina llamó al 9-1-1 porque había un animal en peligro.

“Se nos despacha para el rescate de un gato entre dos paredes. Cuando la unidad llega a la escena, lo que divisamos es un gato pequeñito en un árbol, a unos 12 o 13 metros de altura. Estaba rondando por todo el árbol y se le nota que tiene un poco de desnutrición”, dijo el funcionario a un equipo de Teletica.com que se encontraba en la zona.

En primera instancia, la plataforma no había sido trasladada al lugar; pero era indispensable luego de ver la altura a la que se encontraba el animal.

“Con el recurso que teníamos en la escena, no es suficiente, entonces solicitamos la unidad plataforma. Para el Cuerpo de Bomberos, es importante salvaguardar la vida, eso significa salvaguardar la vida de seres humanos, así como de nuestras mascotas y animalitos.

“El trabajo es un poco lento, no podemos hacerlo muy rápido porque el gato puede asustarse y caerse. Se hace despacio, con la conclusión de que, satisfactoriamente, pudimos rescatar el animalito”, contó Aguilar.

El rescate tomó, aproximadamente, 25 minutos, tiempo en que la calle se mantuvo cerrada.

Posteriormente, los bomberos trasladaron al gato a una veterinaria para su debida atención.