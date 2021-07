Bolaños sobre acusación: "Son los últimos arrebatos de la irresponsable Emilia Navas"

El empresario Juan Carlos Bolaños calificó la acusación en su contra, por el caso del cemento chino, como un "arrebato de Emilia Navas", exfiscala general y a quien denunció, semanas atrás, por un supuesto incumplimiento de deberes.

Bolaños reaccionó así tras enterarse de que el Ministerio Público lo acusa por cuatro presuntos delitos: dos de tráfico de influencias agravado y otros dos de influencia sobre la hacienda pública.

"Estos son los últimos arrebatos de la irresponsable Emilia Navas Aparicio", manifestó en un video de casi tres minutos.



Esta acusación está relacionada con el desalmacenaje de 20.000 toneladas de cemento hidráulico, proveniente de China: "el de mejor calidad, el más barato de la historia", sostuvo Bolaños durante la grabación publicada en Facebook.

"Pero nuestro Gobierno actual y la Fiscalía, en este caso quien presentó esta acusación, se enfocan en invertir los recursos para encarecer los productos de primera mano a los habitantes de esta nación, pero no solo eso, sino para defender y fortalecer prácticas monopolísticas", expresó.



"Muy irresponsable este Ministerio Público con inventarse una acusación, faltando la investigación de la otra mitad de la historia", agrega en la publicación.



El importador de cemento chino, quien fue acusado junto a tres personas más, señaló directamente a los fiscales y les "recomendó" investigar más.

Lea también Sucesos Cementazo: Fiscalía acusa a Bolaños, a exdiputado y a dos personas más En la acusación también figuran el exviceministro de Ingresos y el exdirector de Aduanas por presunto tráfico de influencias en el desalmacenaje del cemento chino.

"A ustedes, señores fiscales, antes de presentar esa acusación, se les olvidó investigar sobre todas y cada una de las barreras no arancelarias o variaciones a los requisitos que, uno a uno, conforme iban entrando los barcos de cemento, pedían para que el producto económico y de buena calidad, o la mejor que Costa Rica pudo haber tenido en su historia, no llegara a manos de los costarricenses", aseguró el empresario, quien fue detenido el 3 de noviembre de 2017.

"Esperaremos esa audiencia preliminar para esclarecer, efectivamente, lo sucedido; pero no solo eso. Ministerio Público, investiguen qué requisitos se están discutiendo ahí, cuáles son las barreras no arancelarias, cuáles son las acciones de Juan Carlos Bolaños, por qué y a consecuencia de qué, porque este país no puede seguir siendo manejado de esta manera: engañando al pueblo y beneficiando a las grandes empresas que le cobran excesos a los habitantes y a los costarricenses por sus productos, y más uno que es esencial para el desarrollo", concluyó Bolaños.