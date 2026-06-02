Bloqueo en APM Terminals provoca largas presas en Ruta 32

La tarde de este martes se reportaron congestionamientos vehiculares en la Ruta 32 debido a una protesta de transportistas en la entrada de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) , operada por APM Terminals .

Los camioneros reclaman retrasos de hasta tres horas en la atención del puerto privado y exigen soluciones inmediatas por parte de las autoridades.

Como medida de presión, una gran cantidad de camiones fueron colocados en la Ruta 257, que conecta la Ruta 32 con la entrada de la terminal. La protesta generó fuerte congestión en sectores como Moín y Liverpool.

De acuerdo con los transportistas, la manifestación se mantendrá de forma indefinida hasta que se atiendan sus demandas.

Por su parte, APM Terminals se defendió indicando que la terminal mantuvo un tiempo promedio de atención de 31 minutos para los transportistas externos, en medio de una demanda creciente por parte del sector productivo nacional.

"Sin embargo, los bloqueos registrados este martes sobre la Ruta 257, principal acceso a la terminal, afectan directamente la movilización de mercancías y generan atrasos para exportadores, importadores, productores agrícolas e industrias que dependen de una logística eficiente para cumplir sus compromisos comerciales", acotaron.

