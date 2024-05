Bloguera canadiense con discapacidad denuncia experiencia “aterradora” en aeropuerto tico

Una bloguera canadiense con discapacidad denunció, a través de la red social Instagram, los momentos de “terror” que vivió en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber de Liberia, Guanacaste, durante la primera semana de mayo, cuando estuvo de vacaciones por Costa Rica.



Tori Hunter, de 26 años, publicó un video el pasado 16 de mayo, fecha en que se celebra el Día Mundial de Concientización sobre Accesibilidad, ya que consideró que era el momento apropiado para compartir lo que le pasó a la hora de bajarse de su vuelo en la terminal aérea liberiana.

“Esta soy yo, siendo llevada por un tramo de escaleras en una silla de pasillo rota, sin reposabrazos, correas que no se apretarían lo suficiente como para mantener mi cuerpo dentro, y ruedas delanteras que fueron rotas.

“Puedes ver en mi cara, lo angustiada y absolutamente aterrorizada que estaba. Los individuos que fueron enviados para ayudarme a desembarcar este avión probablemente tenían muy poco entrenamiento sobre cómo hacerlo; seguían teniendo que colocar la silla hacia abajo por no tener el agarre correcto, y estaban sosteniendo la silla completamente de lado (de ahí mi papá tratando todo lo posible para sostener mi cabeza para que no se caiga completamente)”, comentó Hunter.

Video publicado por la bloguera:

La joven describe que ninguna de las personas que la bajaron del avión hablaba su idioma y nunca le entendieron que esa no era la manera correcta de transportarla.

“Nunca en mi vida me había sentido tan fuera de control y tan desconectada de mi cuerpo. Nunca me informaron que así sería como tendría que desembarcar el avión, y nunca se me pasó por la mente, dado que este aeropuerto sí usa puentes de reacción. De hecho, todos los demás aviones a nuestro alrededor fueron parados hacia ellos.