Bebé manatí que fue rescatada en Tortuguero ya tiene nombre

La bebé manatí que fue rescatada en Tortuguero, Limón, ya tiene nombre. Se encuentra estable, pero continúa bajo cuidados críticos.



Böena, es el nombre de la manatí rescatada hace poco más de un mes. Su nombre es una palabra en lengua cabécar que significa curación, bienestar o sanación.



La cría de manatí se encuentra estable, pero continúa bajo cuidados críticos y monitoreo permanente por parte del equipo veterinario de rescate Wildlife- Zoave.



La bebé se ha enfrentado a anomalías pulmonares y complicaciones digestivas, además se le ha estado haciendo cambios a su fórmula de leche.



Esta cría de manatí tiene cerca de dos meses de nacida y mide un metro y diez centímetros.



Los visitantes aún no la pueden ver, ya que se encuentra en cuarentena.

