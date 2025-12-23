Bebé de seis meses necesita ayuda por grave problema cardiaco

Dulce, tierna y siempre regalando una sonrisa. Así es Isabella, una hermosa bebé de seis meses, que nació con una malformación llamada tronco arterioso.

Se trata de una cardiopatía congénita donde una sola arteria grande sale del corazón, en lugar de dos. Eso compromete su vida (vea video adjunto de Telenoticias).

Por ello, esta menor necesita con urgencia una cirugía para corregir el problema.

Sus padres, Nancy Corella y Farlen Duarte, están desesperados. Saben que sin esa operación, Isabella tiene pocas posibilidades de continuar con vida.

La única posibilidad de esta bebé es realizar la cirugía en el Barcelona, España. Para lograrlo deben reunir ¢45 millones lo antes posible.

Usted puede ayudar a esta familia mediante donaciones en las cuentas disponibles en el video adjunto. Su ayuda, sin importar la cantidad, le permitirá a Isabella continuar viviendo.