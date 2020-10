Bebé de mujer intoxicada con metanol permanece en UCI

Una bebé recién nacida, hija de una mujer intoxicada con metanol la semana anterior, permanece en internada en el Hospital Nacional de Niños (HNN).

La menor tiene apenas cinco días de vida y, debido a la gravedad del caso, su mamá tuvo que someterse a una cesárea de emergencia en el Hospital San Juan de Dios por sufrimiento fetal. Tenía 35 semanas de gestación.

"La bebé, producto de esa cesárea, se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal. Requirió ser manejada con un protocolo de tratamiento especial; pero la niña se encuentra estable", explicó la doctora Olga Arguedas, directora del HNN.

"En este momento, es evidente que el hecho de que su madre embarazada haya tenido una intoxicación por metanol obliga a una investigación social muy detallada, que estamos conduciendo en la actualidad", agregó Arguedas.

Teletica.com consultó sobre este caso al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pero todavía no han brindado información al respecto.

Según el San Juan de Dios, la madre de la niña estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); pero este domingo se puso agresiva y exigió su salida del hospital.

"El personal le explicó que no era lo mejor para su condición; sin embargo, el hospital no puede retener a un paciente contra su voluntad, no lo puede obligar a quedarse", dijeron en un comunicado de prensa.





Según explicó el doctor Joaquín Bustillos, jefe de Obstetricia, “no se sabe la cantidad de metanol que consumió la mujer, sin embargo, por el volumen de distribución aumentado por el embarazo tuvo menos complicaciones, posterior a la cesárea la mujer estuvo en cuidados intensivos, se estabilizó y fue trasladada a un salón de ginecología del cual se fugó este domingo”.





En cuestión de 48 horas (miércoles y jueves) fueron cuatro casos: tres requirieron UCI y uno fue internado en salón COVID-19, ya que recibió un diagnóstico positivo. Este domingo, el centro médico atendió un quinto paciente por las mismas causas, todos notificados al Ministerio de Salud.

"En tiempos de pandemia es lamentable darnos cuenta, a través de estos reportes, que las personas no están tomando medidas de cuidado extremo en su salud. Una pareja se intoxicó porque estaban tomando dos litros de guaro Montano (actualmente prohibido)", dijo la doctora Viviana Ramos, directora del Centro de Intoxicaciones.



"Si a esta crisis sanitaria por COVID-19 le sumamos intoxicaciones tan graves como estas con metanol, las cuales deberían ser manejadas en hospitales de alta complejidad, vamos a saturar aún más rápido el sistema de salud y la contención va ser imposible", agregó.



El Ministerio de Salud continúa en vigilancia permanente y, a la fecha, está prohibida la venta de los siguientes productos: “Guaro Montano”, “Guaro Chonete”, “Guaro Cuerazo”, “Guaro Sacheto”, “Guaro Gran Apache”, “Aguardiente Estrella Roja”, “Aguardiente Barón Rojo”, “Aguardiente Timbuka” y “Aguardiente Molotov”.