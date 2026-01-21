Bebé de 10 meses necesita cirugía en España para sobrevivir a cardiopatía congénita
El niño nació con una condición conocida como ventrículo único, que compromete gravemente su corazón. Entérese en esta nota cómo ayudar al menor.
Mateo es un niño que conquista con su sonrisa, pero enfrenta una dura realidad: nació con una cardiopatía congénita llamada ventrículo único, una malformación en la que el corazón solo cuenta con una cámara de bombeo funcional, ya que el otro ventrículo no se desarrolló correctamente. Esta condición pone en riesgo permanente su vida.
Según relataron sus padres, Rosario Calderón y José Bastos, el diagnóstico fue confirmado poco después de su nacimiento y desde entonces la familia ha vivido entre crisis médicas, visitas constantes al hospital y un estricto control de su salud. Mateo se cansa con facilidad, presenta dificultades para realizar actividades básicas y cualquier gripe podría derivar en una complicación grave.
Los médicos han sido claros: Mateo necesita una cirugía de corazón de forma urgente, de lo contrario su futuro está comprometido. Sin embargo, en Costa Rica la lista de espera para este tipo de intervenciones puede extenderse por años.
Ante este panorama, la única alternativa viable es trasladarlo a España, donde podría ser operado en un centro especializado. El procedimiento tiene un costo aproximado de ₡30 millones, una suma inalcanzable para la familia.
“Es una cantidad muy alta, pero es la única opción que tenemos para que Mateo pueda crecer y tener una vida normal”, expresó su madre.
Por su parte, José Bastos, padre del menor, explicó que trabaja constantemente para reunir fondos, pero reconoce que no es suficiente. Por eso, la familia solicita el apoyo de la ciudadanía para lograr la meta.
¿Desea colaborar? Consulte el video adjunto de Telenoticias. Con cada aporte, Mateo se acerca a una segunda oportunidad de vida.