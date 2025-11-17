Bebé abandonado en basurero “está evolucionando en excelente condición”

El bebé que fue abandonado en un basurero de Hatillo 4 y rescatado el pasado miércoles está en muy buen estado, según confirmó el director del Hospital Nacional de Niños, doctor Carlos Jiménez.

"Respecto al bebé abandonado en Hatillo, él está evolucionando en excelente condición", comentó Jiménez.

El rescate ocurrió la mañana del 12 de noviembre, cuando el oficial de la Fuerza Pública Francisco Quirós y otro compañero atendieron una alerta por el llanto de un recién nacido en un botadero cercano al antiguo Rancho Guanacaste, a un costado del río en Hatillo 4, San José.



El menor fue localizado en condiciones críticas, con la ropa mojada y aun con el cordón umbilical adherido. Se estima que tenía entre cuatro y cinco días de nacido.

Tras su hallazgo, fue trasladado inicialmente a la Clínica Solón Núñez para su estabilización y luego remitido al Hospital Nacional de Niños, donde permanece bajo observación.



De manera paralela, las autoridades judiciales y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió el abandono.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que continúa la búsqueda de la madre del bebé. Las diligencias están siendo desarrolladas por la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito, como parte del proceso para esclarecer el caso, que también se encuentra bajo investigación del PANI.

