BCR demanda a Sugeval por caso del Parque Empresarial del Pacífico

El Banco de Costa Rica (BCR) presentó una demanda contra la Superintendencia General de Valores (Sugeval) por el caso del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), un inmueble incluido en un fondo inmobiliario no diversificado administrado por la entidad.

La acción legal busca frenar la ejecución de una orden administrativa emitida por Sugeval, que solicita al banco realizar una serie de acciones relacionadas con el PEP. Según trascendió, la medida pretende evitar el pago de aproximadamente 70 millones de dólares a los inversionistas vinculados al proyecto.

Cientos de inversionistas de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del BCR (SAFI-BCR) han manifestado que han perdido importantes sumas de dinero por la compra del Parque Empresarial, lo que ha generado preocupación en el sector financiero.

El caso se encuentra bajo investigación en el Ministerio Público, mientras se espera que las autoridades definan responsabilidades y posibles consecuencias legales para las partes involucradas.