BCR deberá indemnizar a inversionistas por caso del Parque Empresarial del Pacífico

El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó al Banco de Costa Rica (BCR) indemnizar a la Sociedad de Fondos de Inversión por los recursos invertidos en el proyecto del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), considerado un negocio fallido.

La resolución favorece a los inversionistas afectados, quienes habían denunciado pérdidas tras la inversión en este proyecto inmobiliario.

El caso del PEP ha sido objeto de investigación por parte del Ministerio Público como una presunta estafa, luego de que se señalara un supuesto sobreprecio en la compra del proyecto que rondaría los $43 millones.

De acuerdo con la información del proceso judicial, el tribunal determinó que el BCR deberá responder económicamente por el monto invertido, lo que representa un giro importante en el caso.

Inversionistas del fondo habían reportado afectaciones cuando los rendimientos del proyecto comenzaron a disminuir de forma significativa, lo que derivó en denuncias formales.

El caso continúa generando dudas sobre el impacto financiero en el patrimonio del banco estatal, mientras avanzan las investigaciones judiciales.​

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