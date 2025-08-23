Basura, llantas y colchones invaden Circunvalación Norte: ¿Quién responde?

La autopista de Circunvalación Norte se encuentra contaminada con basura llantas que quedan a un lado de la carretera, así lo denunciaron varios usuarios a Teletica.com.

Los ciudadanos alegan que ya tiene semanas y que cada vez se incrementa, incluso aseguran que hay llantas a un lado de la carretera que pueden poner en peligro a los conductores en caso de salir rodando.

Además, cuentan que algunos perros o gatos que intentaron cruzar la calle y fueron atropellados, quedaron a la orilla descomponiéndose, generando un desagradable olor.

Durante un recorrido realizado por este medio, se constató que, efectivamente, hay llantas y partes de carro a la orilla de la pista, incluso se divisó un colchón y un pedazo de cama, cómo se aprecia en el video adjunto.

“Yo paso todos los días en moto y te digo, son semanas con eso sin limpiar, los animales se pudren y se descomponen, además, como usted puede ver, hay llantas a la orilla, una incluso está en vertical, esperando un poco de viento o que alguien la empuje para crear un accidente, y luego nadie se hace responsable”, contó José Sánchez, chofer.

Ante esto, recurrimos a la oficina de prensa del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), entidad que aseguró que, si bien es cierto, la limpieza de la pista es su responsabilidad, esta se realiza a través de contratos, eso sí, estos no contemplan la recolección de animales muertos.

“Conavi, a través de sus contratos de conservación, realiza de manera periódica labores de limpieza en el derecho de vía, lo que incluye trabajos como chapear, descuaje, así como la limpieza de cunetas y sistemas de drenaje pluvial. La limpieza se hace programada.

“Sobre el alcance de limpieza que le corresponde, enfocado en el mantenimiento de la infraestructura vial, no contempla la recolección de animales muertos ni de desechos que algunas personas depositan de forma indebida, como electrodomésticos, muebles u otros objetos”, dijo la oficina de prensa.

Ante la consulta de si tienen algún número para dar reportes, indicaron que no, pero que “ante una urgencia se pueden trasladar las cuadrillas inmediatamente”.

Sin embargo, consultamos sobre por qué los objetos grandes tienen semanas en la vía, si realizarán algún tipo de limpieza o cada cuánto es que la empresa encargada trabaja en la zona, pero al cierre de nota no obtuvimos respuesta.