Banda Municipal de Acosta tuvo una destacada presentación en desfile navideño de México

La Banda Municipal de Acosta tuvo este domingo una exitosa presentación en el Bolo Fest 2025, el festival navideño más importante de México.



El desfile recorrió el Paseo Reforma, en Ciudad de México, donde miles de personas se agruparon para escuchar las diferentes presentaciones, entre ellas la delegación tica.



220 costarricenses alegraron al público presente con una combinación de ritmos ticos, navideños y mexicanos.



“Fue una experiencia muy enriquecedora. A lo largo de estos 10 años que llevo en la agrupación creo que ha sido uno de los desfiles más organizados, prácticamente en el 100% del trayecto había muchas personas, mucho apoyo, tuvimos la oportunidad de conversar con algunos directores, convivir un poco y la verdad lo disfrutamos muchísimo”, aseguró Sebastián Morales, integrante de la banda.



Por su parte, José Manuel Mora, director de la banda, aseguró que esta fue la mejor presentación que han hecho en toda su historia.



“Para nosotros fue el mejor desfile que hemos hecho en nuestra historia, no solamente por el escenario sino por el cariño de la gente, cómo los mexicanos y nuestros acompañantes se integraron, compartieron con nosotros, fue algo impresionante la química que hizo la banda con el pueblo mexicano”, celebró.