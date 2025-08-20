Bancos de neblina cubren sectores del Gran Área Metropolitana

Durante las primeras horas de la noche de este martes, bancos de neblina sorprendieron a los habitantes de varios sectores del Gran Área Metropolitana (GAM), generando condiciones de baja visibilidad en zonas como Alajuela, Heredia, Cartago y San José.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el fenómeno se debe a remanentes de humedad tras los intensos aguaceros que han afectado al país en los últimos días. La combinación de temperaturas frescas y alta saturación de suelos favorece la formación de neblina.

Este tipo de neblina se produce por la suspensión de pequeñas gotas de agua en la atmósfera, lo que reduce significativamente la visibilidad, especialmente en áreas elevadas o con poca circulación de aire.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones, encender las luces del vehículo y reducir la velocidad, ya que la visibilidad puede verse comprometida en tramos clave de la red vial.

Además, el IMN informó que Saturno y Mercurio podrían ser visibles en la madrugada, siempre que las condiciones del cielo lo permitan, lo que convierte la noche en una oportunidad para la observación astronómica.

El fenómeno podría repetirse en los próximos días, dependiendo de la evolución de las condiciones climáticas y la persistencia de la humedad en el ambiente.