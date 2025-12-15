Banco de sangre del Calderón Guardia recibirá donaciones incluso en Navidad

En momentos en que muchas familias se reúnen para celebrar la Navidad y el cierre de año, las emergencias médicas no se detienen. Por el contrario, suelen incrementarse, lo que eleva la demanda de sangre en los hospitales del país.



Ante este panorama, el Banco de Sangre del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia trabajará de manera continua durante diciembre para asegurar la disponibilidad de este recurso vital. Así lo confirmó la directora del centro médico, Tania Jiménez, quien destacó la importancia de contar con donantes voluntarios incluso en días festivos (ver video adjunto de Telenoticias).



El horario de atención para donantes será de lunes a jueves de 6:30 a.m. a 5:30 p.m.; los viernes de 6:30 a. m. a 4:30 p.m.; y los sábados y domingos de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. Además, los días 24, 25 y 31 de diciembre se recibirán donaciones de 6:30 a.m. a 5:30 p.m.



Para donar sangre, las personas deben tener entre 18 y 65 años, pesar al menos 52 kilogramos y gozar de buen estado general de salud. En el caso de quienes tengan tatuajes, perforaciones o maquillaje micropigmentado, podrán donar una vez transcurridos seis meses desde su realización.



Durante estas fechas no se requiere cita previa, por lo que el hospital insta a la ciudadanía a acercarse al Banco de Sangre y aportar a la atención de pacientes que dependen de este insumo para procedimientos médicos y emergencias.





