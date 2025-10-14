Banco Central revela qué hará con los billetes de mil que saldrán de circulación

Los billetes de mil colones de las series A y B dejarán de circular como medio de pago en noviembre, pero su historia no termina ahí.

Aunque dejarán de tener validez en los comercios, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) los someterá a un proceso controlado que garantiza su retiro de forma segura e incluso ayuda a la sostenibilidad ambiental.﻿

Según la entidad financiera, cerca del 95% de los billetes que dejarán de circular ya fueron retirados, pues estuvieron en el mercado entre 2010 y 2020. Los ejemplares que aún estén en manos del público podrán cambiarse en cualquier banco comercial, donde seguirán teniendo su valor nominal. La diferencia es que ya no podrán utilizarse directamente para realizar compras.

Juan José Leiva, director de Emisión y Valores del BCCR, explicó que una vez entregados, los bancos comerciales remiten esos billetes al Banco Central, donde inicia un proceso técnico de destrucción.

“Los billetes se pasan por una trituradora que los deja en partículas muy pequeñas, imposibles de volver a armar”, detalló Leiva.

El resultado de esta trituración es una viruta plástica compuesta de polipropileno, un material reciclable. Pero en lugar de desecharlo, el Banco Central lo entrega a una empresa gestora autorizada por el Ministerio de Salud.

“Ese material triturado se entrega a una empresa llamada Madera Plástica, que derrite el plástico y lo transforma en pequeñas bolitas llamadas pellets. Con ellas se fabrican productos como rótulos de parques nacionales, barandas o juegos infantiles”, explicó Leiva.

Este procedimiento, conocido como upcycling o superreciclaje, permite que los antiguos billetes se conviertan en materiales duraderos y de utilidad pública. La llamada “madera plástica” tiene una vida útil de hasta 40 años, es resistente a la humedad y a la exposición solar, y se utiliza para construir estructuras en espacios abiertos.

Según el vocero del Central, el traslado del material se hace luego de una contratación externa de la institución con la empresa encargada de la conversión del polímero en las estructuras pláticas.

Tras la salida de circulación de los billetes de la serie A y B, caracterizados por tener una ventana transparente en la esquina superior derecha del billete con la cara del jefe de Estado Braulio Carrillo, serán los billetes de la serie C los que se mantengan en la billetera de los ticos y puedan utilizarse en cualquier transacción comercial.