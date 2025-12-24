Banco Central prevé un alza del 25% en SINPE Móvil durante Navidad y Año Nuevo

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyecta que el uso del SINPE Móvil aumente cerca de un 25% durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, impulsado por el uso del dinero del aguinaldo, los ahorros navideños y el incremento en el consumo típico de estas fechas.



Actualmente, la plataforma registra un promedio ligeramente superior a los 2 millones de transacciones diarias, según explicó Francisco Carvajal, director del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE),﻿ en entrevista con Teletica.com.

“En una época como esta, perfectamente esa transaccionalidad puede llegar a los 2,5 millones de transacciones diarias. Ese es precisamente el monitoreo que hacemos permanentemente para asegurarnos de que la plataforma responda en los tiempos que la ciudadanía espera”, detalló.

Carvajal explicó que el Banco Central ﻿m﻿antiene una vigilancia permanente sobre el comportamiento de las transacciones, no solo en fechas festivas, sino también en momentos de alto movimiento como fines de semana, quincenas, pagos de fin de mes o celebraciones especiales.

﻿“No es algo que se decide el mismo día. De previo se toman decisiones técnicas y operativas. Es un ajuste dinámico”, señaló el jerarca, al indicar que el monitoreo se realiza 24 horas al día, los siete días de la semana, para anticipar posibles picos en la demanda.

Este seguimiento no recae únicamente en el Banco Central. Los principales bancos del sistema también mantienen una supervisión constante de sus plataformas, con personal disponible para responder de inmediato ante eventuales fallas.

“Tampoco estamos exentos de que se pueda dar una caída. Por eso es clave tener gente preparada 7 por 24 para restaurar el servicio lo antes posible”, reconoció Carvajal.

Añadió que todas las entidades participantes en SINPE Móvil trabajan de forma coordinada y sincronizada para reducir riesgos y asegurar la continuidad del servicio.



Las cifras del Banco Central reflejan la magnitud que ha alcanzado SINPE Móvil en la vida cotidiana de los costarricenses. Entre el 1.º de enero y el 10 de diciembre de este año, el monto promedio diario transaccionado por la plataforma fue de ₡32.550 millones.



En ese mismo periodo, el sistema acumuló ₡11,19 billones transaccionados, distribuidos en 678,8 millones de operaciones.Y el monto promedio por transacción se ha mantenido relativamente estable desde 2023, alrededor de los ₡16.000, aunque históricamente en diciembre ese valor sube y ronda los ₡20.000, tal y como el BCCR espera para este año.



A la fecha de corte más reciente, 4,5 millones de cuentas se encuentran activas en SINPE Móvil.



Para el Banco Central, ﻿este crecimiento obliga a reforzar la planificación técnica y la coordinación con el sistema financiero,﻿ especialmente en momentos de alta demanda como las fiestas de fin de año.