Banco Central mantiene sin variaciones la tasa de política monetaria

El Banco Central de Costa Rica decidió mantener sin cambios la tasa de política monetaria en 3,25% anual , en medio de un contexto de elevada incertidumbre internacional y los efectos económicos derivados del conflicto en Medio Oriente.

La decisión fue tomada de manera unánime por la Junta Directiva en su tercera reunión del año. Según la institución, aunque la inflación interanual se mantiene por debajo del rango meta establecido, se prevé que esta tendencia podría modificarse durante el segundo semestre.

La tasa de política monetaria es una de las principales herramientas utilizadas por el Banco Central para influir en el costo del crédito, el ahorro y el comportamiento de la inflación en el país.

Desde diciembre del año anterior, la tasa se mantiene en 3,25%, reflejando la cautela de la autoridad monetaria frente al panorama económico internacional.