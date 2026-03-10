Banco Central lanza tarjeta prepago para transporte público

El Banco Central lanzó este martes una tarjeta prepago enfocada, exclusivamente, al pago de transporte público.

El nuevo producto va dirigido a personas usuarias de tren y autobús que no son parte del sistema financiero formal, por lo que hoy no pueden utilizar el pago electrónico en esos servicios.

“El Monedero SINPE-TP ofrecerá a quienes no tienen cuenta bancaria una forma segura y cómoda de pagar su transporte diario. La nueva tarjeta prepago se convierte en una solución práctica, accesible e inclusiva”, explicó Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central.

La autoridad monetaria estima que aproximadamente un 9% de la población nacional no está bancarizada.

La nueva tarjeta, conocida como Monedero SINPE-TP, está asociada a un número SINPE Móvil para recibir transferencias gratuitas las 24 horas del día. También incorpora una cuenta IBAN que permite recibir depósitos de empresas e instituciones públicas.

Detalles importantes

En esta primera etapa, las nuevas tarjetas estarán disponibles en los Puntos Tucán del Banco de Costa Rica y los BN Servicios del Banco Nacional, ubicados en el Área Metropolitana de San José.

Posteriormente, se podrán adquirir en toda la red nacional de ambos bancos.

La tarjeta tendrá un costo de ₡5.000, de los cuales ₡4.000 son un saldo inicial consumible.

El monedero tendrá una vigencia de 4 años y cada persona tendrá derecho a tener un máximo de 10 tarjetas activas.

Los monederos pueden recargarse por medio de SINPE Móvil, transferencia bancaria o físicamente en los corresponsales bancarios. La recarga máxima mensual será de ₡250.000.

La tarjeta puede ser adquirida por cualquier persona mayor de 12 años, nacional o extranjero y con una identificación vigente.

Este método de pago solo funcionará con el transporte público, de manera que no puede utilizarse para el pago de ningún otro comercio o servicio ni tampoco ser utilizado en cajeros automáticos para el retiro de efectivo.