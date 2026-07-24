Banco Central baja Tasa de Política Monetaria por primera vez en siete meses y la fija en 3%

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) acordó reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base, llevándola del 3,25% al 3% anual, en la primera modificación que realiza en los últimos siete meses.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los siete integrantes de la Junta Directiva durante la cuarta reunión de política monetaria de este año.

Según explicó la entidad, la medida se tomó en un contexto internacional marcado por la incertidumbre derivada de los conflictos geopolíticos, la volatilidad en los precios de las materias primas y los posibles efectos de fenómenos climáticos extremos sobre la producción y los precios de los alimentos y la electricidad.

A nivel nacional, el Banco Central observó señales de desaceleración en el crecimiento económico, tanto en las empresas que operan bajo regímenes especiales como en aquellas del régimen definitivo.

Además, los indicadores del mercado laboral muestran una relativa estabilidad en la cantidad de personas ocupadas, aunque con una leve reducción en los ingresos reales.

Otro factor determinante para la decisión fue el comportamiento de la inflación. Al cierre de junio de 2026, la inflación interanual se mantuvo en terreno negativo, mientras que los indicadores de inflación subyacente permanecen cerca de cero desde febrero.

A esto se suma que las expectativas de inflación a corto y mediano plazo continúan por debajo de la meta fijada por la autoridad monetaria.

La entidad aseguró que continuará evaluando las condiciones económicas para realizar nuevos cambios en la dirección que sea necesaria.