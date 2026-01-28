Banco Central anuncia que tres monedas dejarán de funcionar el próximo 1.° de julio

A partir del próximo 1.° de julio las monedas de ₡5, ₡10 y ₡25 del diseño anterior perderán su valor como medio de pago.

Así lo anunció este miércoles el Banco Central, que explicó que a partir de esa fecha estas monedas dejarán de ser válidas en transacciones comerciales.

En su lugar, seguirán funcionando los nuevos diseños de las monedas de ₡10 y ₡25 que ya circulan en el mercado costarricense.



“Para acompañar este proceso de reemplazo de monedas el Banco Central ya puso en circulación 28 millones de nuevas monedas de ₡10, y 10 millones de nuevas monedas de ₡25.

“Además, el BCCR tiene en custodia 115 millones de monedas de 10 colones y 127 millones de monedas de 25 colones, que estará colocando en circulación según sea necesario”, explicó la autoridad monetaria.

Es importante aclarar que, en el caso de las monedas de ₡5, su salida de circulación será total, ya que desde el 7 de octubre del 2019 el BCCR ya había anunciado que dejaría de acuñarlas debido a que su costo de fabricación superaba su valor facial o de mercado.

Las personas que actualmente posean monedas del viejo diseño podrán canjearlas o depositarlas en las diferentes oficinas de los intermediarios financieros del país (bancos comerciales, cooperativas, mutuales y otros).

