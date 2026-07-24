AyA ya sabe qué fue lo que contaminó el agua en Coronado

Tras investigaciones realizadas este jueves y viernes por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en conjunto con el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), se logró identificar el origen de la contaminación que afectó la planta potabilizadora en San Rafael de Coronado.

De acuerdo con las autoridades, la contaminación provenía de una lechería, donde la descarga de desechos líquidos alcanzó una de las fuentes de agua que abastecen la planta.

Tras confirmar el origen del problema, las instituciones competentes emitieron las disposiciones correspondientes contra la lechería involucrada, mientras continúan los procedimientos administrativos y de seguimiento para atender la situación.

Por su parte, el AyA continúa con los análisis de calidad del agua para verificar que la fuente afectada se encuentre limpia y segura antes de reincorporarla al sistema de abastecimiento.

“Además, queremos recordarle a las personas que el agua que está llegando ahorita a sus hogares proviene de una fuente segura, la cual es apta para consumo humano. También hacemos un llamado a todas las personas que tienen fincas y lecherías a manejar correctamente sus desechos líquidos y evitar que lleguen a los ríos”, mencionó el AYA.

Acueductos y Alcantarillados recuerda que la protección de las fuentes de agua es una responsabilidad compartida, ya que cuando una de ellas resulta contaminada, debe salir de operación, lo que disminuye la disponibilidad del recurso hídrico y puede afectar el abastecimiento de agua en las comunidades.

Desde el miércoles anterior, el AYA suspendió la operación de la planta potabilizadora de San Rafael de Coronado, afectando temporalmente el suministro de agua potable en varios sectores del cantón.



