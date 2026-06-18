AYA ya inició con racionamientos de agua por fenómeno El Niño

﻿Acueductos y Alcantarillados (AYA) ﻿inició los racionamientos de agua por el impacto del fenómeno El Niño.

Los primero afectados son los vecinos de San Juan de Dios de Desamparados, Mata de Plátano de Goicoechea, y algunas zonas de Santa Ana.

"El Niño ya está declarado, la época seca se extendió, entonces ya se puede ver en nuestras redes sociales que suspendemos o hacemos abastecimientos controlados de 10:00 p.m., a 2:00 a.m., o 4:00 a.m.", dijo Lourdes Sáurez, presidenta ejecutiva del AYA.

La jerarca explicó que este será el escenario que se espera para otras partes del país en los próximos meses conforme avance la influencia de este fenómeno climático.

Para mitigar el impacto en los consumidores, la entidad ya adquirió 16 cisternas nuevos, y está en el proceso de comprar 8 más, para poder a disposición de las comunidades vulnerables donde las Asadas puedan llevar la peor parte.

Más detalles sobre estos desabastecimientos en el video de Telenoticias.