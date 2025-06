AyA traslada al miércoles suspensión de agua en Paraíso para que vecinos “recojan agua”

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció, este lunes, que traslada para el próximo miércoles la suspensión general del servicio de agua para todo el cantón de Paraíso de Cartago.

La interrupción, anunciada la semana anterior, estaba prevista para este lunes, pero según el presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada, se decidió dar dos días adicionales para que los vecinos puedan recoger agua.

“Esta decisión se toma con el interés de que la gente no pase penurias y puedan prepararse, puedan recoger el agua que necesiten e, incluso, puedan ir donde su alcalde a pedirle cuentas del porqué los está sometiendo a esta injusticia”, dijo.

Precisamente, la situación se origina por la disputa que el instituto mantiene con la municipalidad por el pago de más de ₡3.400 millones que, según el AyA, el gobierno local les debe por el suministro de agua.

“Para el AyA es importante tomar en cuenta que el agua es un derecho, pero también una responsabilidad compartida. No podemos seguir entregando agua sin recibir el pago correspondiente”, añadió el instituto.

Esa deuda, según la entidad, se arrastra desde 2017. A la municipalidad se le exige, cuando menos, el pago de 46 millones que corresponden al pago de abril.

“Desde hace más de un año, el AyA ha intentado por todos los medios posibles resolver esta situación sin afectar a la gente. Se han ampliado y prorrogado plazos, se han ofrecido arreglos de pago e, incluso, este fin de semana se le ofreció al alcalde un poco más de tiempo para que pudiera pagar el recibo de abril; sin embargo, el alcalde ha ignorado estas gestiones y se niega a pagar el último recibo con fecha de vencimiento del pasado 20 de mayo”, insistió el instituto.

La municipalidad envió a los medios de comunicación un oficio presentado al AyA el pasado 30 de mayo en el que se rechaza ese cobro y se pide la nulidad absoluta del proceso, alegando, entre otras, que esa pretensión es “impertinente, ilegal y coercitiva”.

Según ese oficio, firmado por el alcalde, Michaell Álvarez, no existe un convenio formalmente suscrito entre la municipalidad y el AyA, por lo que no existe tampoco un marco jurídico que regule, y respalde, las pretensiones del instituto. Critica, además, que la factura remitida no contiene detalles de consumo diario, por lo que no pueden contrastarse los montos.

El oficio, además de la nulidad del proceso, solicita la suspensión inmediata de “cualquier amenaza” contra la interrupción del servicio y exige el AyA la tramitación “urgente y prioritaria” del convenio con la municipalidad.

Juan Manuel Quesada adelantó, sin embargo, que mientras no se realice ese pago, el instituto mantendrá en pie la suspensión del servicio para los cientos de vecinos del cantón cartaginés.