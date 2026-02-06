AyA restablece servicio de agua tras 24 horas de suspensión en Santa Ana y Escazú

Más de 80.000 vecinos de Santa Ana y Escazú recuperaron este viernes el acceso al agua potable, luego de permanecer 24 horas sin servicio debido a la ruptura de una tubería principal ocasionada por maquinaria que trabajaba en la ampliación de un puente.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó que el restablecimiento se logró antes de lo previsto gracias a la labor ininterrumpida de su personal técnico, que sustituyó por completo el tramo dañado de la tubería madre de 800 milímetros.

La tubería dañada abastece parcialmente a Escazú y conecta con varias tuberías secundarias de PVC de Santa Ana que también debieron ser desconectadas durante la reparación.

Según explicó la institución en un comunicado, las labores incluyeron la remoción de una estructura de concreto que protegía el tubo principal y la instalación de piezas especiales para devolverle su funcionamiento normal. "Una vez concluida la intervención, se reconectaron las tuberías secundarias y el sistema quedó nuevamente en operación".

AyA advirtió que el servicio se normalizará de manera paulatina conforme el sistema se estabilice en cada sector, por lo que algunas comunidades podrían experimentar variaciones temporales en el suministro.

Lourdes Suárez, presidenta ejecutiva AyA:







