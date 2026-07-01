AyA refuerza acciones contra fugas y robo de agua

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció nuevas medidas para reducir las fugas y combatir el robo de agua, tras un informe de la Defensoría de los Habitantes que reveló pérdidas cercanas a la mitad del recurso producido.

Según el reporte, entre el 53% y el 58% del agua potable generada en la Gran Área Metropolitana no se factura debido a fugas en la red, conexiones ilegales, daños en los medidores y otras pérdidas operativas.

Lourdes Sáurez Barboza, quien se desempeña como Presidenta Ejecutiva de la institución, reconoció que este problema se arrastra desde administraciones anteriores y aseguró que la institución trabaja en reforzar las acciones para disminuir las pérdidas y garantizar un mejor aprovechamiento del recurso hídrico.