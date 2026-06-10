AyA perdona millonaria deuda a las municipalidades de Cartago y Paraíso

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) le perdonó una millonaria deuda a las municipalidades de Cartago y Paraíso.

Así lo anunció su presidenta ejecutiva, Lourdes Sáurez, este miércoles en la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno.

El gobierno local cartaginés adeudaba 16 mil millones de colones, mientras que el rubro de Paraíso alcanzaba los 3.500 millones desde 1997, ambos relacionados con el pago de una tarifa inferior como parte de un convenio con la institución pública.

"Hemos revisado la documentación y, de forma responsable, se ha tomado la decisión de retrotraer y de anular dicho cobro. Seguimos para adelante, coordinando los futuros pagos y los pagos del año 2025. Lo anterior aplica también para la Municipalidad de Cartago", indicó Sáurez.



Los alcaldes de ambos cantones, presentes en la Casa Presidencial, agradecieron por eliminar la zozobra a los consumidores, quienes, eventualmente, debían financiar el pago de la deuda en sus recibos.

"Hemos logrado llegar a un acuerdo en común para no aplicar el supuesto cobro retroactivo. Eso a través del respeto, del diálogo y del tender puentes. El cantón de Paraíso y sus ciudadanos lo agradecen", expresó Michael Álvarez, alcalde de Paraíso.

"Nosotros agradecemos a la señora presidenta de la República, al AyA, por esta decisión que favorece al pueblo cartaginés y al pueblo de Paraíso. Realmente, creemos que se ha hecho justicia para los cartagineses", agregó Mario Redondo, jefe municipal de Cartago.

¿Cómo se originó la deuda?

En 1987, las municipalidades de Cartago y Paraíso firmaron un convenio con el AyA para la construcción de infraestructura y el traslado de agua a esos gobiernos locales; estos, a su vez, se convertirían en revendedores del líquido a sus abonados.



En aquel momento, según la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), se fijó una tarifa de ₡25 por metro cúbico.



En 2017, luego de realizar una fiscalización de ese convenio, la propia autoridad reguladora advirtió a ambos gobiernos locales que debían cobrar las tarifas establecidas para la venta de agua en bloque.



Sin embargo, para 2023 volvió a advertir que esas dos municipalidades seguían vendiendo el metro cúbico a ₡25, cuando el resto de los abonados del país pagaban ₡305.



“Ese tratamiento diferenciado del AyA con dichas municipalidades costará a todos los abonados, a nivel nacional, aproximadamente ₡9.000 millones”, advirtió la autoridad reguladora en ese momento.



Así, en el caso particular de Paraíso, la cifra responde al cobro retroactivo de esos montos dejados de pagar entre 2017 y 2025, específicamente en la diferencia entre la tarifa cobrada a los abonados y pagada al AyA, y los montos establecidos por Aresep, que desde marzo pasado llegan ya a ₡378 por metro cúbico.