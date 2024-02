AyA no se puede "lavar las manos" ante la situación del agua en Turrialba, señalan exjerarcas

“El AyA está bajo una crisis muy profunda y falta de liderazgo, de competencia desde hace algunos años.

“Literalmente, el AyA no se pueden lavar las manos de cualquier acueducto del país, aunque no sea el operador directo. Tiene la obligación legal de atender de forma cooperativa, a través de gestiones propias de convenios, esa vigilancia y apoyar a través de los instrumentos que tiene. No puede hacerse de la vista gorda y aunque sea la Municipalidad de Turrialba, tiene la obligación de coordinar y cooperar en todo momento en esta parte, que es una parte rectora de vigilancia de la calidad del agua”, expresó Sancho a Teletica.com.