AyA inicia censo nacional para detectar fugas y anomalías en el consumo de agua

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) puso en marcha un proyecto para medir el agua no contabilizada y detectar fugas e irregularidades en hogares y comercios de todo el país.

Funcionarios debidamente identificados —con chaleco azul, logotipos institucionales, carné visible y vehículos rotulados— visitarán comunidades tanto en el área metropolitana como en zonas rurales. El objetivo es recopilar información clave sobre la distribución de agua en Costa Rica.

Los encuestadores no ingresarán a las viviendas, pero solicitarán datos básicos como correo electrónico, número de teléfono, número de NIS, tipo de vivienda y características de la infraestructura relacionadas con el consumo de agua. Además, se tomarán fotografías del inmueble y del medidor, y se realizará una revisión visual para verificar su estado y posibles fugas.

AyA aclaró que los funcionarios no pedirán información financiera ni realizarán cobros en efectivo, transferencias, SINPE ni solicitarán claves, contraseñas o datos bancarios. Tampoco se pedirá a las personas usuarias ingresar a enlaces, formularios web o códigos QR enviados por terceros.

Las visitas comenzaron el 2 de febrero y abarcarán tanto la zona metropolitana como la rural. Toda la información recopilada estará protegida por la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y será utilizada exclusivamente por AyA para actualizar el catastro y reducir pérdidas físicas o comerciales de agua.