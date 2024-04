AyA: “Hay vecinos de Hatillo que consumen cuatro veces más agua de la que necesitan”

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, explicó en conferencia de prensa que hay comunidades que no están haciendo un uso adecuado del agua, y que se han detectado zonas donde consumen hasta cuatro veces más de lo que se necesita para la rutina diaria.

Quesada mencionó que la falta de agua no solo afecta a Costa Rica, sino que es un problema a nivel mundial.

En el caso del país, indican que, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), hay una época seca que es de las más extensas, entre noviembre del año pasado y mayo de 2024, o sea, que no es de cuatro meses, sino de seis. Esto quiere decir que las temperaturas aumentaron más: en Carrillo de Guanacaste se llegó a registrar una temperatura de 41 grados.

“Una persona que tarda 10 minutos en el baño por día gasta por lo menos 100 litros de agua, ahí vemos que estamos teniendo un uso que no es el más adecuado y menos en esta situación de verano que estamos sufriendo, este llamado lo hacemos a nivel mundial para poder sobrepasar este verano sin precedentes.

“El mensaje para las personas, como ciudadanos responsables, es que hagamos un uso racional del agua y no olvidemos que es un recurso agotable y que se debe hacer un uso responsable”, agregó Quesada.

El AyA aseguró que hay que tomar en cuenta que las primeras lluvias no van a ayudar a solucionar el problema, ya que estas arrastran sedimentos que más bien afectan las fuentes de agua.

“En estas condiciones, donde los caudales se han reducido hasta en un 85%, es imposible abastecer el agua 24/7, por eso me parece desproporcionado hacer un llamado a una manifestación para pedir agua. Es como que yo, en este momento, me junte con mis dos compañeros técnicos y exijamos que mañana la Luna salga en el día y el Sol salga en la noche, no se puede. Bajo los efectos del fenómeno de El Niño es totalmente imposible garantizar el agua 24/7”, acotó.