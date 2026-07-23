AyA espera análisis de laboratorio para determinar qué ocurrió con el agua de Coronado

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) espera los resultados de los análisis del Laboratorio Nacional de Aguas para determinar qué ocurrió con una de las fuentes que abastece la planta potabilizadora de San Rafael de Coronado.

La institución informó que la planta recibe agua de dos fuentes. Una de ellas presenta un posible contaminante y permanece fuera de servicio. La segunda fuente continúa abasteciendo a la población y cumple con los estándares de calidad para consumo humano (ver video adjunto).

El AyA analiza los horarios de abastecimiento. La fuente activa no tiene capacidad para cubrir toda la demanda de la zona. Por este motivo, se mantienen cortes de agua en diferentes sectores de San Rafael y San Pedro de Coronado.

La institución señaló que los equipos técnicos trabajan en la programación del servicio. La medida busca distribuir el recurso disponible mientras concluyen los análisis.

Vecinos de la zona reportaron falta de agua desde este jueves. Algunos residentes también expresaron preocupación por la posible contaminación de la fuente.

Un adulto mayor de San Rafael de Coronado relató que decidió no consumir agua ante la incertidumbre sobre la situación. También indicó que el servicio presentó interrupciones desde el miércoles.

El AyA indicó que tomará las medidas legales correspondientes si los análisis confirman la contaminación de la fuente.

Por ahora, la fuente bajo sospecha permanece fuera de servicio. El agua que llega a la población proviene de la segunda fuente disponible.