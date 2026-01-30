Avistan otro jaguar negro en montañas de Talamanca

Un nuevo registro de un jaguar melánico fue captado en las montañas de Talamanca, donde expertos confirmaron la presencia de un ejemplar joven, bien alimentado y en pleno proceso de desarrollo, lo que refuerza la importancia biológica de esta zona del país.

Se trata de Yagui, un jaguar negro que, según estimaciones preliminares, tendría alrededor de dos años y medio de edad. El felino fue grabado gracias a una cámara trampa instalada por el investigador Tico Haroutiounian, de origen armenio, quien lleva más de 13 años estudiando jaguares en Costa Rica a través del proyecto Oncas (ver video adjunto en la portada).



Las imágenes lograron captarse tanto de día como de noche, lo que permitió a los especialistas analizar su comportamiento y condición física. A simple vista, Yagui se observa en buen estado de salud y con una contextura adecuada para su edad, aunque aún le falta completar su desarrollo.



De acuerdo con Haroutiounian, existe la posibilidad de que este ejemplar sea descendiente de Negro, otro jaguar melánico registrado en la misma zona durante el año 2024, lo que indicaría una continuidad reproductiva en el área.



Los expertos señalan que no es común avistar ni grabar este tipo de jaguares, ya que el melanismo es una condición genética poco frecuente. Se estima que en toda la región de Talamanca podrían habitar al menos 10 jaguares negros, lo que convierte a este corredor biológico en uno de los más valiosos para la conservación de la especie en el país.





