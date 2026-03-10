Avistamiento de OVNI en Costa Rica: nuevo video genera debate

Un costarricense volvió a captar en video un supuesto objeto volador no identificado (OVNI) en el Parque Nacional Braulio Carrillo, lo que ha generado debate entre aficionados y expertos.

Alejandro Sáenz, vecino de Heredia y arquitecto de profesión, aseguró que su grabación no es un montaje:

“El video no es un montaje, es algo real que sucedió ese día y yo fui quien lo pudo grabar”, afirmó.

El avistamiento ocurrió el pasado 23 de febrero, cerca de las 11 de la mañana, en el sector conocido como Bosque Las Caricias, en San Isidro de Heredia. Sáenz explicó que al revisar el material cuadro por cuadro, grabado a 60 fotogramas por segundo, detectó el objeto atravesando el cielo.

No es la primera vez que Sáenz logra registrar este tipo de fenómenos. Desde hace varios años estudia los OVNIs y asegura que suelen aparecer siguiendo una ruta que atraviesa el Braulio Carrillo, desde Sacramento de Barva, pasando por el volcán Barva, el Zurquí y hasta el volcán Turrialba.

El video ya fue enviado a España para ser analizado por el experto Alberto Casas, quien cuenta con equipo especializado y ha confirmado grabaciones similares en otras ocasiones.