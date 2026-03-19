Avión de la DEA usado en extradiciones aterriza en Costa Rica

Un avión de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, utilizado para extradiciones según medios internacionales, aterrizó en Costa Rica.

La llegada de la aeronave se produce poco después de que Teletica.com revelara que una gestión que tiene en vilo la entrega de Celso Gamboa y Edwin "Pecho de Rata" López a ese país, como parte de un proceso de extradición que les inició el 23 de junio de 2025 por presunto tráfico internacional de drogas.

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