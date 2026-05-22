Avanza proyecto de torre quirúrgica para el Hospital San Juan de Dios

La idea de construir una torre quirúrgica para el Hospital San Juan de Dios sigue en marcha y se proyecta que las obras inicien en el año 2030.

La nueva infraestructura estará ubicada al costado sur del Parque de La Merced, en el centro de San José. Actualmente, en ese edificio se brindan algunas atenciones médicas y funciona parte de la administración del hospital.

Gran parte de los servicios del actual hospital se trasladarán a la torre, incluido el área de emergencias, que presenta múltiples necesidades.

Según la directora del centro médico, todo está encaminado para que la obra arranque en 2030 y se estima que la construcción tardará aproximadamente tres años.

De acuerdo con la dirección del hospital, la institución tiene asignada la atención de un millón trescientos mil habitantes, lo que refuerza la necesidad de ampliar y modernizar su infraestructura.