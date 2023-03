Avanza proceso contra supuesto acosador de Karina Ramos: "Ojalá que se haga justicia"

"La cantidad de veces que esa persona me busca ha bajado bastante, entonces yo estoy más tranquila. Tengo entendido que ya se notificó, lo que es demasiado importante para poder arrancar con el proceso legal. Estamos a la espera de que el proceso ya pueda finalmente arrancar. Y ojalá que se haga justicia, porque no es un tema de que hoy me molesta a mí, si no que él tiene esa conducta con muchas otras mujeres más que se han cruzado en el camino con él. A mí ni siquiera me conoce, ahora ¿cómo se comporta con las chicas que sí? Es preocupante, la verdad", indicó.

"Yo nunca he sentido la necesidad de tener a alguien que me acompañe, pero claramente a este punto ya no sé qué pueda pasar. Entonces tengo personal de seguridad conmigo cuando hago cosas públicas y las clases. Entonces tenemos alguien que nos cuida no solo a mí, sino también a las chicas. Somos muchas mujeres", agregó.

"Yo creo que lo más importante es que nosotras nos atrevamos a hablar. O sea, incluso yo, con la cantidad de pruebas y videos que tengo, aun así hay gente que dice que no es cierto. No es un tema de que nos crean o no nos crean, es un tema que no nos callen, aunque nos digan que es mentira. Y esa valentía y esa fuerza que hay que tener a veces no es fácil de mantener. A veces es más fácil decir 'ay, yo me voy a quedar callada', pero no, porque eso lo que hace es una bola de nieve, de que todos vayamos prefiriendo el silencio en vez de hablar. Entonces yo cada vez que tengo la oportunidad de decirle a otras chicas, hablen, alcen la voz, lo hago", finalizó.